Il Barcellona annuncia: "Neymar ha chiesto la cessione"

2 agosto 2017

Neymar Jr hasn't trained on Wednesday with the permission of the coach #FCBlive

LA STAMPA SPAGNOLA: "LA LIGA BLOCCHERÀ IL PAGAMENTO"

Il futuro di Neymar tra Barcellona e Parigi tiene sempre banco su tutti i quotidiani sportivi (e non) spagnoli e francesi. Mentre L'Equipe si mostra assolutamente fiducioso sulla buona riuscita dell'affare (e la fiducia è suffragata dai fatti e dalla volontà dello stesso attaccante brasiliano che indossa già virtualmente la maglia del Psg), in Catalogna le posizioni sono ancora contrastanti. O meglio, l'addio viene visto sotto luci diverse.



Se El Mundo Deportivo annuncia la comunicazione ufficiale del divorzio da parte di Neymar ai compagni e parla infatti di un possibile sbarco del brasiliano sotto la Torre Eiffel questo venerdì - sottolineando come anche la situazione ambientale abbia reso impossibile la sua permanenza in blaugrana - l'altro quotidiano di Barcellona, Sport, lancia in esclusiva una notizia di tutt'altro sapore: anche se il Psg avesse già pagato la clausola di 222 milioni, la Liga (l'Associazione dei club professionistici spagnoli) non accetterà il versamento e non consentirà il cambio di camiseta per Neymar. Alla base della decisione la questione del Fair Play Finanziario e la situazione contrattuale stessa dell'attaccante verde-oro. Possibile tutto questo? Difficile, se non altro, tanto che al di là del titolo a caratteri cubitali in prima pagina, l'articolo stesso tradisce un pessimismo suffragato dai fatti. La separazione è infatti ormai cosa certa e non ci sono appigli "burocratici" per evitarla.