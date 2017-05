IBRA-UNITED, NON CI SARA' IL RINNOVO

9 maggio 2017

Non ci sarà il rinnovo del contratto tra Zalatan Ibrahimovic e il Manchester United: ne è convinto il Sun secondo il quale il tecnico Josè Muorinho non avrebbe intenzione di trattenere l'attaccante svedese, che dovrà stare fuori fino al termine del 2017 per la rottura del crociato del ginocchio destro. Il contratto dello svedese scade a giugno.