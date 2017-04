IBRA SOGNA UN RITORNO AL MILAN DA DIRIGENTE

26 aprile 2017

Il sogno di Zlatan Ibrahimovic? Diventare dirigente del Milan. L'indiscrezione arriva da Premium Sport. L'attaccante svedese, al momento fermo per la rottura del crociato, non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri: lo stesso Adriano Galliani, del resto, rivelò che il giocatore non gli parlò a lungo dopo la cessione al Psg perchè lui non avrebbe mai lasciato Milanello.