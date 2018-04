Ibra, Raiola: "Se si ritira è un crimine contro l'umanità"

6 aprile 2016

"Se decidesse di fermarsi sarebbe come rubare la Gioconda. Un crimine contro l'umanità sportiva. Se si ritira, lo chiudo in prigione finché non cambia idea...". Mino Raiola, agente di Ibrahimovic, scherza sul futuro, ancora incerto dell'attaccante del Psg. "Vogliamo prendere la decisione giusta ma non abbiamo fretta, ci prenderemo il tempo necessario - ha proseguito a Rmc Sport - Molti vogliono Zlatan. Sarebbe strano che non avesse offerte".