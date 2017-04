IBRA POTREBBE RIPARTIRE DALLA MLS

25 aprile 2017

Zlatan Ibrahimovic è negli Stati Uniti per sottoporsi alle cure dopo la lesione al legamento del ginocchio che lo terrà fuori a lungo. L'ipotesi è che lo stop possa essere talmente lungo (9-12 mesi) da indurre lo svedese a non rientrare in Europa per tornare a giocare. Potrebbe accasarsi direttamente in una squadra della Mls.