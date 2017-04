IAGO FALQUE: "STO BENE AL TORO"

11 aprile 2017

Lunga intervista di Iago Falque ai microfoni di Marca. L'attaccante del Torino ha parlato anche del suo futuro: "Tornare in Spagna? Onestamente sto bene al Torino. Dopo tanti trasferimenti, al Torino ho trovato stabilità. Detto questo, in futuro mi piacerebbe tornare in Spagna".