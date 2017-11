IAGO FALQUE: ROMA OCCASIONE PERSA. AL TORO STO BENE"

2 novembre 2017

"Dopo il Genoa sono passato alla Roma, la considero un'occasione persa per stabilirmi in un team che milita in Champions". Così l'attaccante del Torino Iago Falque al quotidiano spagnolo 'As': Ho iniziato bene poi ho subito un grave infortunio che ha interrotto completamente il mio percorso e alla fine ho dovuto lasciare e c'è stata la cessione. Anche l'inizio col il Torino è stato difficile per lo stesso infortunio ma nel club hanno avuto pazienza e sono riuscito a recuperare. Sono molto grato per questo e ora mi sento bene".