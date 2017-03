IACHINI: "SAREBBE UN SOGNO ALLENARE LA FIORENTINA"

22 marzo 2017

Un candidato in più per la panchina della Fiorentina, che probabilmente saluterà Paulo sousa. Si tratta di Beppe Iachini, intervistato da Radio Blu: "Per quello che è stato il mio percorso in viola da calciatore, sarebbe davvero bello allenare la Fiorentina. Ho affetto per i colori e per la città. Lasciamo però che le cose maturino con i tempi giusti. Sarebbe comunque sicuramente un qualcosa di piacevole per me".