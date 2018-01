I BOOKIES SCOMMETTONO SU NAINGGOLAN IN CINA

15 gennaio 2018

Scatta un altro allarme Nainggolan in casa Roma, proprio ora che si erano spente le polemiche sul video postato dal belga a capodanno. Adesso il Ninja e' protagonista di un intrigo di mercato. Dicono gli ultimi rumors che l'Evergrande Guangzhou abbia pronta un'offerta da 50 milioni per la Roma e un ingaggio da 12 milioni per il calciatore. Le parti sarebbero sul punto di accordarsi e il "pericolo" di vedere partire il centrocampista sarebbe reale, almeno a sentire i bookmaker. Secondo la sigla SoftBet24 il trasferimento immediato di Nainggolan al Guangzhou e' assai probabile, dato a 1,75 e vicinissimo alla quota sulla sua permanenza nella Capitale, piazzata a 1,25. Per Nainggolan, continuano i quotisti, ci sono anche altre piste, di cui si era gia' discusso in passato: quella che porta al Chelsea, riferisce Agipronews, vale 2,85, il passaggio all'Inter sale invece a 6,10, quello allo United e' invece bancato a 5,10.