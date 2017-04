HUNTELAAR: "ULTIMO ANNO ALLO SCHALKE"

11 aprile 2017

Dopo sette stagioni, 230 presenze e 124 gol, l'avventura di Klaas Jan Huntelaar allo Schalke 04 è giunta ai titoli di coda. "Il modo in cui stanno andando le cose non sono soddisfacenti, ho il contratto in scadenza, dunque questa è la mia ultima stagione allo Schalke", ha spiegato l'attaccante olandese al "De Telegraaf". Nel suo futuro l'Ajax o la Cina.