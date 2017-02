HULL CITY: RILANCIO DEL BEJING PER ABEL HERNANDEZ

23 febbraio 2017

Tuttomercatoweb.com rivela che il Bejing Guoan sarebbe vicino a portare in Cina Abel Hernandez. Il club di Pechino, dopo un'offerta di 18 milioni di euro rifiutati dall'Hull, ha rilanciato a 20 milioni, quanto richiesto dagli inglesi. Domani l'agente dell'ex Palermo sarà in Cina per definire i dettagli dell'affare.