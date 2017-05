HONDA SALUTA: "LASCIO IL MILAN"

22 maggio 2017

Keisuke Honda ha confermato che a fine stagione lascerà il Milan:"Miei cari tifosi del Milan, grazie. Sono stati tre anni e mezzo impegnativi, ma per questo sono cresciuto come persona", le parole del giocatore affidate ai social network e riportate dall'agenzia giapponese Kyodo. "Lascerò il Milan dopo questa stagione, ma non vedo l'ora di rivedervi presto".