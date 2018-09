HAZARD SPAVENTA IL CHELSEA: "RINNOVO? NON LO SO"

30/09/2018

Eden Hazard ha ancora due anni di contratto con il Chelsea, ma il suo futuro a Stamford Bridge è tutt'altro che certo. "Dopo il Mondiale volevo andarmene - ha spiegato il fenomeno belga a 'Bein Sports' - Ma dopo aver parlato con l'allenatore e il club ho deciso di restare. E' stata la scelta giusta. Ho ancora due anni di contratto, ma non so se rinnoverò. Forse sì, forse no. Sarebbe facile rimanere qua per sempre, ma comunque andrà sarò felice".