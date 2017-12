HAZARD AL REAL MADRID, A GIUGNO SARA' SCONTRO COL CHELSEA

30 dicembre 2017

L'ammissione del papà di Eden Hazard ("Mio figlio ha rifiutato il rinnovo con il Chelsea perché aspetta il Real Madrid") ha aperto la strada allo sbarco del fuoriclasse belga nel club bi-campione d'Europa e del Mondo. A giugno l'affare è probabile: i Blues, però, secondo quanto riportato da Sky Sports, non intendono dar vita facile al Real; al loro numero 10, infatti, non verrà proposto il rinnovo del contratto attualmente in essere fino al 2020 per non doversi sedere a un tavolo a trattare.