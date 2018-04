Hamsik snobba il Real: "Mi interessa solo il Napoli"

28 marzo 2016

Il miglior giocatore slovacco dell'anno è nuovamente Marek Hamsik, al quinto riconoscimento, e che alla premiazione ha giurato fedeltà al Napoli: "Quelle sul Real Madrid sono solo voci, non penso proprio ad un addio. Zidane non mi ha chiamato, sono in pochi a conoscere il mio numero...". Sulla lotta scudetto cona la Juventus: "Non può vincere sempre, può perdere qualche punto. E noi ci crederemo fino alla fine".