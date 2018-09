HAMSIK, L'AGENTE: "NON LASCERA' IL NAPOLI A GENNAIO"

24/09/2018

L'agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ha allontanao le voci che vorrebbero il capitano lontano dal Napoli. "Non c'è possibilità che vada via a gennaio, quando ho sentito questa notizia mi sono arrabbiato. E' stato creato un caos per nulla. Nessuno ha parlato con noi. Ho chiarito le cose e ribadisco che Marek resta a Napoli finché sentirà che può dare qualcosa di importante al Napoli", ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli.