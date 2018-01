GUSTAVO GOMEZ: IL BOCA JRS SI RITIRA

24 gennaio 2018

Gustavo Gomez al Boca Juniors non s'ha da fare. I dirigenti argentini non hanno trovato l'accordo con il Milan per la cessione del difensore paraguayano e hanno deciso di ritirarsi dalla trattativa. L'offerta di 5 milioni di euro per l'80% del cartellino non ha soddisfatto la dirigenza rossonera.