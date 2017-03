GUARIN: "INTER? SAREBBE BELLISSIMO TORNARE"

31 marzo 2017

Il suo contratto con lo Shanghai Shenhua scadrà a fine anno, ma Fredy Guarin ha nostalgia dell'Inter e lancia messaggi d'amore alla sua ex squadra. "Ho sempre detto che l'Inter è il club che amo, mi hanno trattato come un figlio. Per me sarebbe bellissimo tornare - ha spiegato il centrocampista colombiano a 'Caracol' - Oggi non c'è nessun contatto ma ho sempre la speranza di poter vestire nuovamente la maglia nerazzurra".