GUARDIOLA: "VOGLIO RIMANERE AL CITY IL PIU' A LUNGO POSSIBILE"

28 luglio 2017

Pep Guardiola, alla seconda stagione in Premier, giura amore al Manchester City. "Cercherò di rimanere il più a lungo possibile nel club per aiutarlo ad andare avanti e a rimanere al top - ha detto il manager spagnolo a Sky Sports UK - Credo che il club debba lavorare e ascoltare il tuo allenatore al momento giusto, ma anche fare le proprie scelte per il futuro. Nessuno sa cosa accadrà, tutti gli allenatori del mondo dipendono dai risultati".