GUARDIOLA: "SANCHEZ ANDRA' ALLO UNITED"

19 gennaio 2018

Pep Guardiola non ha dubbi sul futuro di Alexis Sanchez, seguito a lungo e poi mollato per le esagerate pretese dell'Arsenal. "Alexis è al momento un giocatore dell'Arsenal e credo andrà allo United, quindi congratulazioni a tutte e due - ha detto il manager catalano in conferenza stampa - La mia opinione su Sanchez rimane la stessa, gli auguro il meglio".