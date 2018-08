GUARDIOLA: "MARCHISIO? GRANDE CALCIATORE MA NON CI INTERESSA"

18/08/2018

Claudio Marchisio non è un obiettivo del Manchester City. Lo ha chiarito il tecnico Pep Guardiola, in risposta alle voci riguardanti un interessamento verso il centrocampista che ha rescisso il contratto che lo legava alla Juventus. E proprio a centrocampo i Citizens dovranno fare a meno di Kevin De Bruyne per i prossimi tre mesi dopo l'infortunio al ginocchio. "Non siamo interessati", ha spiegato l'allenatore spagnolo nella conferenza stampa di presentazione del match contro l'Huddersfield. "Gli faccio i complimenti per la sua grande carriera per la Juventus e la nazionale italiana. Vedremo cosa succede nella prossima finestra di mercato, ma per adesso - ha aggiunto - la squadra resta questa".