GUARDIOLA: "HART? VALUTEREMO A FINE STAGIONE"

10 marzo 2017

La scorsa estate Joe Hart ha lasciato il City per volontà di Guardiola, che aveva chiaramente ammesso di non voler contare sul portiere della Nazionale inglese. A proposito di un suo possibile ritorno, dopo il prestito al Torino, il tecnico catalano ha glissato: L'ho detto molte volte, al termine della stagione valuteremo chi è contento e chi no. E prenderemo una decisione. Hart è un giocatore del City. Decideremo al termine della stagione".