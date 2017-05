GUARDIOLA: "BARCELLONA E BAYERN MI AVREBBERO ESONERATO"

16 maggio 2017

Arrivato con grandi aspettative, Pep Guardiola alla sua prima stagione al Manchester City ha fallito tutti gli obiettivi. "Nella mia situazione in un grande club sarei stato licenziato. Nei club in cui ho lavorato in precedenza, oggi non sarei qui. In sei mesi, al Barcellona o al Bayern Monaco se non vinci sei fuori", ha spiegato.