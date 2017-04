GRIEZMANN-ATLETICO, PROVE DI RINNOVO

10 aprile 2017

In casa Atletico Madrid sono cominciati i colloqui per provare a blindare Antoine Griezmann. Per convincere il francese a restare e a resistere alle sirene della Premier League, i Colchoneros sono pronti ad aumentargli l'ingaggio da 7 a 10 mln di euro e ad allungare il contratto in scadenza nel 2021. Anche la clausola rescissoria da 100 milioni verrà ritoccata verso l'alto.