GRIEZMANN: "BARCELLONA O REAL? PERCHÈ NO"

20 marzo 2017

Antoine Griezmann apre al Barcellona e al Real Madrid. L'attaccante dell'Atletico Madrid non ha chiuso la porta ai rivali storici: "Perché no? È un sogno giocare con i maggiori club e questi due lo sono, così come il Bayern e le inglesi". Poi la marcia indietro: "In questo momento però non mi vedo né al Barça né al Real, né all'estero. Voglio stare in Spagna, preciso di essere felice nella mia vita privata".