GRENIER: "FELICE DI ESSERE ALLA ROMA"

30 gennaio 2017

"Le trattative per il mio trasferimento alla Roma sono avvenute tutte molto in fretta. Sono consapevole di essere arrivato nella Città Eterna, una bellissima città. Sono felice di essere qui: ho incontrato il mister e i compagni di squadra, con i quali giocherò questa bella seconda parte di stagione che ci attende". Sono queste le prime parole da giocatore giallorosso di Clement Grenier, centrocampista francese arrivato nel mercato di gennaio dall'Olympique Lione. "E' vero, in passato ho subito degli infortuni ma ormai li ho superati da un anno e mezzo. Mi sono allenato tutti i giorni e ho giocato con regolarità con il Lione. Negli ultimi tempi il mister aveva deciso di non schierarmi, ma io ho continuato a lavorare quotidianamente per farmi trovare pronto quando sarebbe arrivata la mia occasione e finalmente eccola qui - ha rivelato - si è presentata alla Roma. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto in fiducia in me: in campo farò il massimo per questa maglia".