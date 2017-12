GREMIO: RINNOVO PORTALLUPPI

21 dicembre 2017

Il Gremio ha annunciato di aver prolungato il contratto con l'allenatore Renato Portaluppi anche per la prossima stagione. Il club di Porto Alegre ha confermato che il 55enne ex attaccante del Brasile, una stagione in Italia con la maglia della Roma, rimarrà sulla panchina della societa' almeno fino al dicembre 2018. Portaluppi, conosciuto come Renato Gaucho, è tornato ad allenare il Gremio a settembre dell'anno scorso per la terza volta in carriera, conducendo la squadra al titolo della Coppa del Brasile meno di tre mesi dopo. Il club ha chiuso il massimo campionato brasiliano al quarto posto e ha vinto la Coppa Libertadores, sconfiggendo gli argentini del Lanus nella finale del mese scorso. Gaucho è reduce dalla sconfitta in finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid per 1-0.