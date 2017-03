GONZALO RODRIGUEZ, DERBY MILAN-INTER

17 marzo 2017

Tira aria di crisi tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina. Il difensore argentino ha il contratto in scadenza a giugno e le parole del suo agente non lasciano spazio a dubbi: "Ci aspettavamo un trattaemtno diverso, se la società chiama noi ci siamo ma stiamo parlando con altri club" ha detto Palito Ortega che ha espressamente indicato Inter e Milan come squadre interessate al giocatore: "Pensiamo che alla Fiorentina Gonzalo non interessi".