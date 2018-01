GIULINI: "BARELLA VIA SOLO PER 50 MILIONI"

8 gennaio 2018

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha fissato il prezzo per Barella, inseguito da diversi club italiani: "Sul rinnovo ho letto di tutto, ma non lo abbiamo fatto per alzare il prezzo: Nicolò meritava uno stipendio migliore e un anno in più di contratto. Vogliamo crescere, migliorarci e faremo di tutto per tenere Nicolò un'altra stagione. Certo, se arrivassero offerte irrinunciabili, da 50 milioni allora ne potremmo discutere. Ci prendiamo i cinquanta milioni e rafforziamo la squadra...".