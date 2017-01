GIOVINCO: "AL BARCELLONA? COME RACCATTAPALLE"

26 gennaio 2017

Anche Sebastian Giovinco avrebbe mercatoa in Cina, ma a tener banco in questi giorni è stato il suo "no" al Barcellona. "Per la Cina si vedrà, quando al Barcellona, è vero, in passato mi avevano detto che c'era un interessamento del Barça, ma sarei andato lì a fare il raccattapalle, con quei tre lì non avrei mai giocato. Non ero interessato perché volevo giocare e con quei tre fenomeni che fanno la differenza anche con una sola gamba, non avrei trovato spazio", ha detto a Sky.