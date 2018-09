GIOVANNI SIMEONE: "SO CHE MIO PADRE ALLENERÀ LA SELECCIÓN"

28/09/2018

Giovanni Simeone ha un sogno: "Come argentino dico che a tutti noi piacerebbe che mio padre allenasse la Nazionale. È che come tutti sappiamo ci mette il cuore, che sa motivare tutti i giocatori, dà loro la carica perché lottino. Come figlio ce lo vedrei bene e so, sento, che in futuro succederà". L'attaccante della Fiorentina ha detto così in un'intervista a Fox Sports Argentina e ha anche parlato degli eventuali aspetti negativi di avere il padre allenatore: "Per un tecnico è facile. Se fai gol ti mette in campo, altrimenti no. Dal punto di vista del giocatore è più complicato essere nello spogliatoio e avere tuo padre lì. Può succedere sempre che qualche calciatore possa lamentarsi, che sia stato infastidito da qualche decisione del tecnico e ne voglia parlare. E per questo mi potrebbero anche escludere dal gruppo. Ma mio padre è uno dei migliori tecnici del mondo e come giocatore mi piacerebbe che mi allenasse".