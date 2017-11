GIAMPAOLO: "JUVE? STO BENE ALLA SAMP"

17 novembre 2017

Marco Giampaolo respinge al mittente le voci che lo indicherebbero tra i candidati principali alla panchina della Juve per il dopo Allegri. "Le piacerebbe essere al posto di Allegri? Sto bene alla Sampdoria - ha spiegato a La Stampa -. Max merita grandi elogi, anche il suo è un lavoro difficile. E tre scudetti di fila con due finali di Champions non sono poca cosa". "Otto anni fa - ha aggiunto - ci fu un incontro con i bianconeri, poi niente: non era la migliore Juve, forse non ero pronto io. Adesso mi vedo bene qui".