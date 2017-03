GIAMPAOLO: "RINNOVO? SONO FELICE ALLA SAMP"

11 marzo 2017

Marco Giampaolo, ai microfoni di Premium, ha fatto il punto della situazione sulla sua situazione contrattuale con la Sampdoria: "Il rinnovo di contratto? Di questo abbiamo già parlato, io sono felice, lavoro bene e mi diverto e fino a quando mi diverto va benissimo. Non ci sono assolutamente problemi in questo senso. Il contratto già ce l’ho, me lo vogliono prolungare, mi vogliono dare più soldi e di questo non posso che essere contento".