GIALLO MAHREZ: PER CHI FIRMA?

31 agosto 2017

Un giallo vero e proprio nell'ultimo giorno di mercato. Nella notte, con un tweet, la federcalcio algerina ha spiegato che Riyad Mahrez ha avuto il permesso di lasciare il ritiro della nazionale per sbrigare le pratiche relative alla firma di un contratto con una nuova squadra. Non ci sono indicazioni sul club per il quale firmerà: Chelsea, Barcellona o Arsenal le destinazioni possibili.