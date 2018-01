GIACCHERINI, TENTAZIONE ATALANTA

9 gennaio 2018

Titoli di coda per l'avventura di Emanuele Giaccherini a Napoli. Con Sarri l'esterno azzurro non ha spazio e ha deciso di cambiare aria. Sulle sue tracce ci sono diversi club, ma nelle ultime ore si starebbe facendo largo la tentazione Atalanta, con Gasperini pronto a dare più spazio al jolly toscano nelle tre competizioni in cui è impegnata la Dea.