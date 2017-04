GIACCHERINI, L'AGENTE: "MAI DETTO CHE LASCERA' NAPOLI"

21 aprile 2017

"Non ho mai detto che Giaccherini andrà via da Napoli a fine stagione": parole chiarissime quelle pronunciate dall'agente di Emanuele Giaccherini a Radio Kiss Kiss. Furio Valcareggi ha spiegato: "Ho sentito il ragazzo, sta bene, ha superato il problemino che lo ha tenuto fermo 15 giorni e si sta allenando con l'intensità dei titolari. Poi, se Sarri mi dirà che Giaccherini l'anno prossimo giocherà di meno, faremo delle riflessioni, ma al momento la scelta è ancora Napoli anche perché a gennaio il club lo ha blindato dichiarandolo incedibile quando Roma e Juventus volevano prenderlo". Giaccherini è arrivato a Napoli lo scorso luglio dal Sunderland e in stagione ha collezionato 17 presenze totali e 2 gol.