GHOULAM: RINNOVO, BAYERN O PSG

21 marzo 2017

In casa Napoli è tempo di rinnovi. E tra i giocatori con più mercato c'è Faouzi Ghoulam. L'algerino vuole 2,5 mln netti a stagione per restare in azzurro e a giugno De Laurentiis potrebbe decidere di cederlo al miglior offerente. Sulle sue tracce, infatti, ci sono Bayern e Pgg.