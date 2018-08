GHOULAM: "NAPOLI TI AMO, MA SO CHE ANDRO' VIA'"

25/08/2018

Fuori per infortunio ormai da quasi un anno, Faouzi Ghoulam continua a lavorare sodo per il proprio rientro. L’obiettivo è quello di conquistare presto la stima di Carlo Ancelotti e tornare finalmente titolare su quella fascia sinistra che, fino a quel maledetto Napoli-Manchester City, era sua. Intanto, sul proprio profilo twitter, l’algerino si lascia andare ad un post controverso, ma che certifica il suo grande amore per la città di Napoli: "Probabilmente un giorno dovrò lasciare questa meravigliosa città, ma nel frattempo lasciatemi godere questo spettacolo. Napoli ti AMO"