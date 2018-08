GERSON: "ROMA? NON E' FINITA, TORNERO'"

26/08/2018

"Quando sono arrivato a Roma, ho fatto un progetto per la mia carriera. E sono alla mia terza stagione in Europa, ho bisogno di giocare. Quindi ho scelto per la Fiorentina, una squadra che mi consentira' di giocare ad alto livello per realizzare il mio grande sogno: andare in Nazionale". In un'intervista rilasciata a Globoesporte e riportata da 'LaRoma24' Gerson spiega i motivi che l'hanno convinto a trasferirsi alla Fiorentina. "Le aspettative per questa stagione sono le migliori possibili. Il gruppo, l'ambiente e la struttura che ho trovato qui ci daranno indubbiamente un ottimo supporto per fare una buona annata. La Fiorentina ha una struttura molto qualificata - ha aggiunto il L'esperienza a Roma e' stata fantastica e non credo di aver chiuso la mia storia con i giallorossi. Sono alla Fiorentina in prestito e ho un contratto con la Roma fino al 2021. Sono molto grato al club per tutto quello che ha fatto per me in questi anni. Ho imparato molto e ho ancora molto da imparare".