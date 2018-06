GENOA, VISITE MEDICHE PER MARCHETTI

5 giugno 2018

Federico Marchetti ha concluso le visite mediche con il Genoa. L'ormai ex portiere della Lazio arriverà in rossoblu a parametro zero e sarà il successore di Mattia Perin, a un passo dalla Juve con cui a sua volta ha sostenuto le visite. Marchetti firmerà con il Grifone un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Nell'ultima stagione non ha mai giocato con la maglia biancoceleste per scelta tecnica.