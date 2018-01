GENOA, VISITE MEDICHE PER HILJEMARK

29 gennaio 2018

Visite mediche per Oscar Hiljemark. Il centrocampista svedese negli ultimi sei mesi in prestito al Panathinaikos tornerà a vestire la maglia del Genoa in questa seconda parte di stagione. Nelle prossime ore il centrocampista svedese firmerà il nuovo contratto con il Genoa per essere così a disposizione del tecnico da mercoledì quando la squadra, che giocherà in posticipo lunedì prossimo a Roma con la Lazio, riprenderà gli allenamenti al Signorini.