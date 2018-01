GENOA VICINO A CASTAN

10 gennaio 2018

Accelerata del Genoa nella trattativa con la Roma per portare in rossoblù Leandro Castan. Il difensore brasiliano classe '86 è da tempo ai margini della rosa giallorossa e punta a rilanciarsi. Ballardini lo ha individuato come rinforzo per il pacchetto difensivo. Affare che si può chiudere a breve.