GENOA, VELOSO VICINO AL RITORNO

02/10/2018

In campo a Pegli, ma da separato in casa. Andato in scadenza lo scorso giugno, il portoghese Miguel Veloso continua ad allenarsi con i compagni in attesa di novità di mercato. Secondo quanto raccolto da Il Secolo XIX la società rossoblu avrebbe trovato l'accordo per un contratto annuale, facendo tornare così Veloso a disposizione di Ballardini già dal rientro dopo la sosta per le gare delle Nazionali.