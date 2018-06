GENOA: SUMMIT PER GIUSEPPE ROSSI LA PROSSIMA SETTIMANA

1 giugno 2018

Ancora da decidere il futuro di Giuseppe Rossi al Genoa. Entro la metà della prossima settimana è stato fissato un incontro tra la società rossoblù e l’entourage del calciatore italo-americano per definire la situazione: il nodo non è soltanto legato all’ingaggio dell’attaccante, bensì anche alla sua scarsa utilizzazione in prima squadra da parte di Ballardini.