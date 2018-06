GENOA: SONDAGGIO PER LISANDRO LOPEZ, IN ARRIVO STULAC

5 giugno 2018

È sempre attivo sul mercato il Genoa e i prossimi colpi potrebbero arrivare a breve. L’obiettivo per la difesa si chiama Lisandro Lopez: l’argentino, reduce da sei mesi non esaltanti all’Inter, è stato chiesto al Benfica. Per la mediana sono due i nomi caldi: come riporta la Gazzetta dello Sport è in dirittura d’arrivo l’affare per lo sloveno Stulac dal Venezia, mentre con il Milan si lavora alla riconferma di Bertolacci.