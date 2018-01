GENOA, SI TRATTA MEDEIROS

9 gennaio 2018

Trattativa avviata tra il Genoa e lo Sporting Cp per Iuri Medeiros, esterno d'attacco portoghese di 23 anni. Secondo Record.pt l'accordo non sarebbe lontano con il giocatore che potrebbe arrivare in Serie A con la formula del prestito fino a giugno 2019 a 1,2 milioni e riscatto fissato a 11.