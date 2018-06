GENOA, SI AFFRETTANO I TEMPI PER IL RINNOVO DI SPOLLI

17/06/2018

Rolando Mandragora non arriverà al Genoa, complice l'inserimento del Monaco nella trattativa con la Juventus. Una situazione che ha costretto il club rossoblù a correre ai ripari, affrettando i tempi per il rinnovo del contratto di Nicolas Spolli. L’esperto difensore centrale argentino - spiega Il Corriere dello Sport - ha compiuto 35 anni a marzo e non si svincolerà, restando un'altra stagione al Genoa e rinviando di una stagione l'addio al calcio.