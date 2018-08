GENOA, SENTI LAZAAR: "MI SENTIVO GIA' ROSSOBLU, PECCATO SIA SALTATA"

22/08/2018

Achraf Lazaar è stato ad un passo dal vestire la maglia del Genoa, ma per intoppi nelle ultime ore di mercato la trattativa è saltata. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il terzino marocchino ha fatto chiarezza: "Ero volato a Milano e sono stato ad aspettare in hotel tutto il giorno, pronto a firmare il contratto: sembrava solo una formalità, ma all’ultimo minuto la trattativa è saltata. Peccato, perché avevo tanta voglia di ritornare in Italia. La ritenevo la piazza giusta per ripartire. Hanno una rosa importante e una tifoseria passionale, che mi ricordava Palermo. Mi sentivo quasi già un giocatore rossoblu".