GENOA, SE PARTE IZZO ECCO CASTAN

9 gennaio 2018

Le strade tra il Genoa e Izzo sembrano prossime alla separazione, con il difensore che piace in Bundesliga sia allo Stoccarda che allo Schalke 04, ma per il quale inizia a muovere i primi passi anche il Sassuolo. Il mercato dei rossoblù però non si fermerà alle sole uscite e, come riportato da Tuttosport, il primo obiettivo per la difesa sarebbe rappresentato da Castan, che potrebbe arrivare dalla Roma con la formula del prestito e con il contratto del giocatore in parte a carico dei giallorossi.