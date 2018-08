GENOA, RISCATTATO LAPADULA DAL MILAN

17/08/2018

Il Genoa, come anticipato negli scorsi giorni, ha deciso di riscattare anzitempo Gianluca Lapadula. Per l'attaccante italo-peruviano, arrivato in Liguria la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto, il riscatto doveva avvenire nel giugno prossimo, ma il club rossoblu ha voluto anticipare i tempi depositando in Lega il nuovo contratto per il numero 10.